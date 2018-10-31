Уславився як травознавець і цилитель

Ще одна сумна новина – на 86 році життя помер відомий у нашому і сусідніх районах травознавець Боровик Север’ян Григорович, якому присвячена стаття у Вікіпедії.

Він народився 14 листопада 1932 року в селі Немовичі Сарненського району. Після семирічки навчався в ветеринарній школі міста Острог. Працював у колгоспі. У 1957 р. закінчив Львівський зооветеринарний технікум, поступив у Московську ветакадемію на заочне відділення.

У Бродах працював у ветеринарній лікарні заступником головного ветеринарного лікаря району, затим завідував Червоноармійською (нині Радивилівською) ветаптекою. Після переїзду в Радивилів доля звела його з відомим травознавцем і цілителем Андрієм Петровичем Заболотним, котрий став другом та наставником і допоміг підкріпити теоретичні знання практичною роботою, передавши свій досвід.



У 1968 році був обраний депутатом Червоноармійської районної ради, працював заступником голови ради. Наступного року призначили директором ветеринарної лабораторії. У 1977 р. перейшов працювати головним ветеринарним лікарем колгоспу в с.Башарівці, у 1979 р. – завідуючим Червоноармійської ветеринарної аптеки (до виходу на пенсію).

Про травознавчі здібності цілителя з Радивилова Север’яна Боровика писала місцева і обласна преса, а головне – ці здібності цінували люди, які зверталися за допомогою.