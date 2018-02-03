Успіхи радивилівців на міжнародному рівні

У міжнародному відкритому турнірі з міні-футболу серед медичних працівників, який проводився в білоруському місті Брест, взяла участь і команда з Рівненщини. У ній грали й медпрацівники Радивилова Федір Стецюк, Віталій Коваль, Богдан Гудим. Команда стала срібним призером.

«Завдяки потужній грі команди, цілковитій віддачі кожного на футбольному полі і допомозі кожного з команди мені пощастило здобути перший свій індивідуальний титул в Українській футбольній асоціації медиків», – поділився своєю радістю на сторінці у Фейсбуці Богдан Гудим.

У міжнародному конкурсі “Моя Україна – Ucraїna Mia”, організатори якого були в Римі (Італія), перемогу за глядацькими симпатіями (група С) присуджено Роксолані Дудій, 14 років, з міста Радивилова, за малюнок “З Україною в серці” (фото внизу).