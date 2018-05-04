Успіхи радивилівських баскетболістів

Фінішували змагання дитячо-юнацької баскетбольної ліги Рівненщини. Учні Радивилівської комплексної дитячо-юнацької спорт школи взяли участь у лізі сезону 2017-2018 р.р, . вікова група 2003-2005 р.н.

Успішно подолавши груповий етап, де були здобуті перемоги над командами спортивних шкіл Костополя та Рівненського району, наші спортсмени змогли потрапити до фіналу чотирьох. У напруженій боротьбі радивилівці посіли третє місце, поступившись лише двом командам з обласної школи олімпійського резерву, та здобули перемогу над командою Березного. Радивилівську команду представляли П.Супрун, Н.Щербатюк, Ю.Музика, В.Верімійчук, М.Турчак, Д.Дудар, Д.Ткач, М.Козіброда, В.Головчук (більшість учнів навчається у Радивилівській школі-ліцеї, вчитель Михайло Леонідович Медвідь, який завжди переживає за результати своїх учнів та супроводжував нас під час цих змагань).

Особливо хочеться подякувати батькам учнів, адже вони цікавляться результатами своїх дітей, сприяють у наших поїздках. Нас підтримують керівництво Радивилівської ОТГ, підприємці О.Левицький, С.Варфалюк.

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БК «Радивилів» – срібний призер відкритого чемпіонату Рівненської області з баскетболу!

Успішно подолавши груповий етап, де двічі була обіграна команда БК «Дубно» та перемігши у фіналі групи «Південь» (переконливі перемоги над командами БК «Нетішин», БК «Дубно»), вже третій рік поспіль наша команда потрапляє до фіналу чотирьох. На жаль, перші дві спроби були невдалими, адже команда займала лише четверте місце, а цього року неприємна традиція змінилася. Не лишивши у півфінальній грі ніяких шансів БК «Сарни» (115:77), БК «Радивилів» уперше у власній історії потрапив до фіналу, в якому нам протистояла команда «А.М.Р.BASKET» з Рівного. На жаль, у напруженій боротьбі ми поступилися з рахунком 76:86. І все одно – це великий успіх для баскетбольного Радивилова. Перемоги здобували: Д.Сотник, П.Налєво, Д.Чиж, А.Мамчур, В.Мельничук, Д.Тютюнник, В.Іванов, А.Тарасюк, А.Кашубович, С.Варфалюк, М.Додь, В.Рабуш, А.Фомін.

Дуже приємно, що незважаючи на вихідні дні, нас підтримували як керівництво Радивилівської ОТГ, так і наші вболівальники. Ми будемо робити все, щоб стати чемпіонами.

Андрій Мамчур, заступник директора Радивилівської КДЮСШ, тренер з баскетболу.