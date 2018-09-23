Велопробіг до найвищої в області гори

Як ми повідомляли, з 21 до 27 вересня у Радивилівській об’єднаній територіальній громаді проводяться заходи за програмою Європейського тижня мобільності, спрямовані насамперед на пропаганду велоруху.

У суботу, 22 вересня, на стадіоні «Колос» демонстрували свої навички володіння велосипедами діти віком до 11 років, затим у центрі міста відбувся конкурс дитячих малюнків на відповідну тематику. А в неділю, 23 вересня, був організований велопробіг із центру Радивилова до найвищої в Рівненській області гори Красна (335 метрів над рівнем моря) біля села Дружба Радивилівської ОТГ – це приблизно 14 кілометрів в одну сторону.

Деякі знімки опубліковані у Фейсбуці на сторінці “Радивилів – Radyvyliv”.