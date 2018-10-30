Відійшов у вічність педагог і поет Євген Гудима

30 жовтня на 78-му році життя після важкої хвороби помер визначний громадський діяч Радивилівщини, талановитий педагог і поет Євген Петрович Гудима.

Народився Євген Петрович 21 березня 1941 року в селі Крупець Радивилівського району. Звідав важке воєнне і післявоєнне дитинство. Закінчив Львівський державний університет за спеціальністю «економіст-географ, вчитель». З 1962 року працював літературним редактором обласної газети в місті Суми. У 1963 – 1971 роках вчителював, був заступником директора школи-інтернату в селищі Володимирець на Рівненщині.

У 1971 – 1992 роках завідував районним відділом освіти в місті Радивилів (тоді Червоноармійськ). У цей період у районі будувалися нові школи, у тому числі сучасна школа №2 у райцентрі, відкривалися дитсадки, було збудовано й облаштовано на рівні вимог табір відпочинку школярів поблизу райцентру. Отож відділ освіти на чолі з Є.П.Гудимою не без підстав вважався одним з кращих не тільки в області, а й в Україні. Євгенові Петровичу завдячують своїм становленням, сходженням до вершин майстерності десятки педагогів Радивилівщини.

Затим працював вчителем Радивилівської середньої школи № 2, мав кваліфікацію «вчитель-методист». Випускники школи з вдячністю згадують уроки свого талановитого наставника.

Євген Петрович Гудима був організатором лікарняної каси в районі, її виконавчим директором, став один із лідерів цієї громадської організації в Україні, був обраний членом Ради Лікарняних кас України. Відзначався активною громадянською позицією, неодноразово обирався депутатом районної ради. Мав державні нагороди.

Євген Гудима – відомий на Рівненщині поет, автор двотомника творів «Довга дорога до себе» (2017 – 2018), публікацій у колективних поетичних збірниках, газетах області, в Інтернеті. На слова Є.П.Гудими написано гімн Радивилова, на його слова і музику створено чимало пісень, які виконуються художніми колективами. Він неодноразово був автором поетичних сценаріїв районних і обласних свят.

Глибоко сумуємо з приводу смерті талановитої, цілеспрямованої, самовідданої людини, яка залишила яскравий слід на цій землі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного.