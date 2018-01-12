Відкрито дитсадок «Усмішка» в Радивилові

Сьогодні, 12 січня, в Радивилові урочисто відкрито дитячий садок «Усмішка» в районі автостанції – на 75 дітей. При його спорудженні реконструйовано й будівлю колишньої народної школи, яка з’явилася ще на початку ХХ століття, а затим використовувалася для загальної школи, ліцею. Залучено як державне фінансування, так і кошти місцевого бюджету. Дитсадок оснащено за всіма сучасними вимогами.

На відкритті дошкільного навчального закладу виступили голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян, народний депутат України Олександр Дехтярчук, мама Богдана Богданович, священик, протоієрей В’ячеслав Демчук. В урочистостях взяли учать керівники району Володимир Кондик і Олег Ващук, депутат обласної ради Анатолій Грисюк, інші керівники області, району та Радивилівської ОТГ. Для дошкільного навчального закладу його директорові Марії Порученко від гостей вручено подарунки – комп’ютер, звукові колонки, пилесмок. З нагоди свята відкриття дитсадка з вітальними словами виступали діти. Священики провели чин освячення навчального закладу. З відкриттям ще одного дитсадка, як зазначив міський голова, проблема влаштування в місті дітей у дитсадок зводиться практично до нуля.

Фотознімки зі свята – в цьому фотоальбомі: http://photo.i.ua/user/5086/507354/

Фотографували Володимир Ящук та Андрій Антонюк.