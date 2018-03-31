Відомий регбіст провів «Розминку від чемпіона»

Професійні гравці в регбі можуть цілком упевнено заявити, що і в їхньому спорті слабкодухим немає місця. Тут успіху можуть досягти тільки найсильніші і найбільш мотивовані атлети, бо, окрім фізичної сили і витривалості, в регбі потрібно ще й швидко аналізувати ситуацію на полі, враховувати можливості своїх колег по команді і вдало взаємодіяти з ними, бо перемогти тут можливо тільки злагодженими колективними діями.

Аби детальніше знайомити дітей з мужніми видами спорту і найуспішнішими його представниками, комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради вже шість років поспіль проводить спортивно-масовий захід «Розминка від чемпіона». Днями чергова зустріч учнів зі спортсменом відбулася на базі Хотинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені Ігоря Свєшнікова (Радивилівський район). До них в гості завітав майстер спорту України міжнародного класу з регбіліг, гравець регбійної команди «Верес-Рівне» Вадим Полюхович.

Він розпочав зустріч зі знайомства з дітьми, під час якого розповів їм про свої досягнення в професійному спорті, тренерську діяльність та успіхи українських регбістів на міжнародних аренах. Бесіди бесідами, але тутешнім хлопцям хотілося і самим спробувати свої сили в такому спорті. Спеціально для них Вадим провів коротке тренування, під час якого всі разом відпрацювали такі елементи як «коридор» та «сутичка». Звісно, що не все їм вдавалося виконати правильно, але загалом перша спроба була вдалою.

Таке тренування було цікаве здебільшого для хлопців, але до розминки долучилися всі учасники заходу. Під час неї спортсмен на власному прикладі демонстрував усі рухи і розповідав про групи м’язів, які під в той час працюють, а діти намагалися все за ним ретельно повторювати. На завершення Вадим особисто відібрав три найкращі роботи з конкурсу малюнків на спортивну тематику, в якому діти брали участь, і вручив їх авторам подарунки від Відділення НОК України в Рівненській області. (“ОГО”).