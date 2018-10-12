Відзначаємо, вшановуємо, святкуємо

12 жовтня на Рівненщині розпочинають відзначати День захисника України, свято Покрови Пресвятої Богородиці, 76-у річницю створення Української повстанської армії, День українського козацтва та церковну подію, яка сталася 11 жовтня, – надання Українській помісній православній церкві канонічної автокефалії.

Зокрема, в Радивилівській ОТГ 12 жовтня урочисті заходи, святковий концерт за участю художніх колективів ОТГ (міський будинок культури – колишній кінотеатр) розпочнуться о 15 годині.

У Радивилівському історичному музеї 12 жовтня відбудеться відкриття виставки робіт місцевих художників. Початок о 16.30 год.

14 жовтня, в неділю, з 11.00 год. пройде пам’ятна хода та покладання квітів полеглим за волю України (пам’ятник учасникам АТО, алея Слави у міському парку імені Т.Шевченка). Об 11.30 год. розпочнеться панахида та вшанування пам’яті загиблих захисників України (пам’ятний знак героям ОУН – УПА при вул. Почаївській, напроти приміщення пенсійного фонду).