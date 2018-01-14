Викрадачем людини виявився радивилівець

Встановлюючи місце перебування безвсіти зниклого жителя Млинівського району, поліцейські з’ясували, що чоловіка незаконно утримував раніше судимий мешканець Радивилівського району. Млинівські оперативники затримали зловмисника.

До поліції повідомила сестра потерпілого: на її мобільний телефон із прихованого номера прийшло sms-повідомлення, що її брат помер. З’ясувавши, що чоловік за місцем проживання відсутній та місце перебування його невідоме, поліцейські негайно розпочали пошуки зниклого.

Правоохоронці встановили, що 11 січня близько 18-ї години 60-річний житель Радивилівського району разом із двома своїми спільниками приїхав до господарства, де проживає 53-річний мешканець Млинівського району. Зловмисники нанесли йому тілесні ушкодження, зв’язали, кинули в автомобіль «ВАЗ» та відвезли в сусідній райцентр. В одному з господарств Демидівки зв’язаного чоловіка утримували до ранку 12 січня.

Зі слів потерпілого, зловмисники вимагали, щоб він їхав геть з Рівненщини та повертався до Львівської області, звідки родом. Чоловік проживає на Млинівщині у будинку своєї співмешканки та перебуває на обліку за неодноразове вчинення насильства в сім’ї.

Під час огляду лікарі виявили у потерпілого забої та осаднення обличчя, зап’ясть, закриті переломи двох ребер. До медичного закладу не госпіталізовувався.

Працівники сектору кримінальної поліції Млинівського відділення поліції у ході проведення комплексу розшукових заходів встановили особу зловмисника. Наразі він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Відомо, що 60-річний житель Радивилівського району раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, крадіжки, пошкодження майна шляхом підпалу та інших злочинів. Відбував покарання у місцях позбавлення волі, звідки умовно-достроково звільнився у 2016 році.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 146 Кримінального Кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) поліцейські встановлюють усі обставини, мотиви злочину та осіб, причетних до його вчинення. Згідно із санкцією статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області. (http://rivne1.tv/Info/?id=88300)