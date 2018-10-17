Вимоги учасників солідарних протестних акцій, проведених Федерацією профспілок Рівненської області та її членськими організаціями, у зв’язку з наступом на права людини праці в Україні.

Ми, учасники акції протесту проти заявлених намірів Уряду в чергове підвищити ціни на природний газ, електроенергію та інші природні ресурси, глибоко обурені такими діями високопосадовців, які здійснюються без попереднього широкого громадського обговорення, у порушення принципів соціального діалогу та врахування реальних можливостей та фінансової спроможності громадян України.

В умовах, коли постійно зростають споживчі ціни на харчові продукти, предмети першої необхідності, а частка зарплати у собівартості продукції дорівнює всього 5-7 відсотка, Кабінет Міністрів України передбачає скорочення видатків на пільги та субсидій на сплату таких послуг та придбання палива на 21 %. При тому у проекті Держбюджету на 2019 рік Урядом знову пропонуються занижені рівні основних державних соціальних стандартів та гарантій. Це стосується розміру прожиткового рівня для працездатних осіб, який заплановано встановити у 2 рази нижчий за фактичний його розмір і майже у 3 рази нижче показника, розрахованого Федерацією профспілок України. Розмір мінімальної заробітної плати також пропонується нижче розміру, який фактично очікується та майже у 2 рази нижче розрахованого профспілками.

Відсутні державні програми підтримки основних галузей промисловості, транспорту, в тому числі регіональних аеропортів, а видатки, передбачені на фінансування бюджетних галузей, а саме освіти, охорони здоров’я, культури, соціальне забезпечення в тому числі військових пенсіонерів ,недостатні для підвищення якості і рівня життя 35,7 млн. осіб.

В Україні не припиняються міграційні процеси – вже мільйони людей працездатного віку масово виїжджають за кордон на роботу, підтримуючи економіки Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Угорщини та інших європейських країн. Як результат – це становить загрозу нашій державі.

На фоні цих та інших негараздів посилюється наступ на права профспілок , фіксуються факти відвертого втручання роботодавців у

діяльність профспілкових організацій , тиску на них з метою ліквідації, рейдерські захоплення майна профспілок.

Учасники Всеукраїнської профспілкової акції протесту від Рівненщини, приуроченої до Всесвітнього дня дій за гідну працю вимагають від

Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України,

Об’єднань роботодавців:

Встановити з 1 січня 2019 року згідно з нормами вітчизняного законодавства та європейських конвенцій:

– Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб-5167 гривень;

– Мінімальний рівень оплати праці – не нижче – 7700 гривень;

– Мінімальний розмір пенсії – 2840 гривень.

Зупинити підвищення цін на природний газ, електроенергію, і цим не допустити підвищення тарифів на житлово- комунальні послуги для населення.

Український газ – українському народу!

Забезпечити у Державному бюджеті України на 2019 рік в повному обсязі видатки на освіту, охорону здоров’я, культуру, соціальний захист і пенсійне забезпечення, розвиток галузей економіки і транспорту та розвиток регіональних аеропортів. Невідкладно погасити заборгованість з виплати заробітної плати на всіх підприємствах-боржниках і не допускати її виникнення у подальшому. Сприяти розширенню ринку праці за рахунок відновлення і підтримки діючих та нових підприємств, створенню привабливого клімату для інвестицій та інноваційних технологій. Припинити рейдерські захоплення майна профспілок та наступ на їх права. Забезпечити належний рівень соціального захисту військових, які перебувають на службі у Збройних силах України, військових пенсіонерів, учасників АТО, а також членів їх сімей, оскільки це пов’язано з особливістю виконуваних ними обов’язків щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності України згідно ч.І ст.17 Конституції України. Домогтися від Рівненської обласної ради забезпечення у повній мірі отримання працівниками аеропорту соціальних гарантій на отримання пенсій, пільг та субсидій.

Голова координаційної ради профспілки Радивилівського району, депутат районної ради Петро Васильович Ковальчук.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

м. Рівне

21.09.2018 р. №П-26-2

«Про солідарні протестні дії Федерації профспілок Рівненської області та її членських організацій у зв’язку з наступом на права людини праці»

Велике обурення у членів профспілок викликала Заява Уряду щодо підвищення ціни на природний газ для населення. Питома вага вартості природного газу у собівартості житлово-комунальних послуг складає понад 80%. Незважаючи на це, Кабінетом Міністрів України передбачено скорочення видатків на пільги і субсидії на сплату таких послуг та придбання палива на 21%.

У той же час , у проекті Держбюджету на 2019 рік Урядом знову пропонуються занижені рівні основних державних соціальних стандартів і гарантій. Так розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб більш ніж у 2 рази нижче за фактичний його розмір і майже у 3 рази нижче показника , розрахованого Федерацією профспілок України відповідно до норм чинного законодавства та Міжнародних зобов’язань України.

Мінімальна заробітна плата пропонується нижче очікуваного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб та майже у 2 рази нижче розміру, розрахованого профспілками.

Видатки, передбачені в бюджеті на фінансування бюджетної сфери, недостатні для реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на якісну освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення. Продовжує зростати заборгованість із виплати заробітної плати, яка уже впритул наблизилася до показника 3 млрд. грн.

Відсутні державні програми підтримки основних галузей промисловості.

Загострюється наступ на права профспілок. Мають місце факти втручання роботодавців у діяльність профспілкових організацій, тиску на них, з метою ліквідації.

Погашення кредитних зобов’язань держави здійснюється за рахунок зниження соціальних стандартів і гарантій, рівня соціальної захищеності населення.

Федерацією профспілок України підготовлено консолідовані профспілкові постатейні пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2019 рік. Зазначені пропозиції були сформовані на засадах чинного законодавства і з урахуванням норм міжнародних зобов’язань України, зокрема ратифікованих Україною конвенцій МОП №117 про основні цілі та норми соціальної політики, №131 про встановлення мінімальної заробітної плати та Європейської соціальної хартії.

ФПУ надіслала їх центральним органам виконавчої влади, НТСЕР , СПО роботодавців. Однак проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» внесений до Верховної Ради України без погодження з профспілковою стороною та без розгляду його на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Доводиться констатувати, що попри всі зусилля ФПУ позитивних і конкретних кроків з боку Уряду України та інших органів державної влади щодо розв’язання цих проблем не відбувається. Тому Президія ФПУ прийняла Постанову від 20.09.2018 р. №П-16-4 «Про солідарні протестні дії ФПУ та її організацій у зв’язку з наступом на права людини праці», якою визначено основні вимоги до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, роботодавців. Відповідно до зазначеної Постанови, відбудеться у два етапи – 9 та 17 жовтня 2018 р. Всеукраїнська профспілкова акція протесту проти антисоціальної урядової політики підвищення цін і тарифів, неврахування пропозицій профспілок у проекті Державного бюджету на 2019 рік, а також наступу на права профспілок.

Враховуючи вищенаведене та з метою об’єднання спільних зусиль у боротьбі за права людини праці,

Президія Федерації профспілок Рівненської області

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Федерації профспілок Рівненської області, її членським організаціям:

Провести до Всесвітнього дня дій за гідну працю 09 жовтня 2018 року , одночасно у всіх районах області, містах обласного підпорядкування та в м. Рівне попереджувальну Всеукраїнську профспілкову акцію протесту:

у першій половині дня – в трудових колективах;

у другій половині дня – публічні акції у всіх районах області, містах обласного підпорядкування та в м. Рівне з прийняттям відповідних резолюцій. Направити листи-звернення з вимогами учасників акції (додаток-1) до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, роботодавців.

Взяти участь 17 жовтня 2018 р. у Всеукраїнській профспілковій акції протесту проти антисоціальної урядової політики підвищення цін і тарифів, неврахування пропозицій профспілок у проекті Державного бюджету на 2019 рік, а також наступу на права профспілок( м. Київ).

Затвердити склад організаційного комітету з підготовки і проведення першого (9 жовтня 2018 р.) та другого (17 жовтня 2018 р.) етапів Всеукраїнської акції протесту профспілок (додаток-2).

Затвердити Заходи з організації та підготовки Всеукраїнської акції протесту профспілок – 09 та 17 жовтня 2018 року (додаток-3).

Затвердити склад членів Президії ФПО відповідальних за проведення першого етапу (9 жовтня 2018 р.) Всеукраїнської акції протесту профспілок з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю і Міжнародного дня боротьби з бідністю в районах та містах обласного підпорядкування (додаток-4).

Обласним галузевим профоб’єднанням:

Забезпечити участь представників профоб’єднання у першому

(9 жовтня 2018 р.) та другому (17 жовтня 201 8 р.) етапах Всеукраїнської акції протесту профспілок.

До 02 жовтня гі. р. повідомити Федерацію профспілок Рівненської області про заявлену чисельність учасників Всеукраїнської акції для здійснення нею координаційної та організаційної роботи пов’язаної з участю представників від регіону в акції в м. Києві.

Керівникам ФПО, обласних галузевих профоб’єднань, інформаційно- аналітичного центру, редактору газети «За відродження», довести до відома всіх членських організацій ФПО, членів профспілок основні вимоги учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок та Заяву Президії ФПУ до Всесвітнього дня дій за гідну працю і Міжнародного дня боротьби з бідністю. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову ФПО Шершуна М.Х.

Голова Федерації профспілок Рівненської області області М.Х.Шершун.