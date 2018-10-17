Василь Пакуш заявляє, що буде судитися, поки йому не відновлять електропостачання:

— Мій батько придбав будинок, який належав жінці, що вже померла. Енергопостачальна компанія стверджує, що повідомлення про відключення від електрики вручала їй. Однак вони не можуть відповісти, як це їм вдалося, адже вона до того моменту вже п’ять місяців була похована на кладовищі.

Електромонтер незаконно увірвався до мого будинку, зірвав замок та поставив пломбу на лічильник. До цього інциденту вони не з’ясовували, чия це власність. Після того, як я хотів розібратися, у чому справа, та почав скаржитись, то мені силою ще й від стовпа «відрізали» лінію. Тепер вимагають від мене 7 тисяч гривень, щоб відновити електропостачання. Платити я відмовляюся, бо вони завдали мені моральної шкоди. Тому буду йти до кінця. Поліція та прокуратура бездіють, уже неодноразово закривали кримінальне провадження, та я його поновлюю через суд.

Алла Ліхачова, речниця «Рівнеобленерго»:

— Цей чоловік добре відомий у Радивилівському РЕМ. Адже він уже майже 10 років скаржиться на дії наших працівників у різні інстанції. І жодна з них незаконності дій наших фахівців не виявила.

Близько десяти років тому власниця зазначеного будинку у селі Рідків померла. Але ніхто зі спадкоємців до нас не звертався для укладення договору на електропостачання. Відповідно, й кошти за спожиту електроенергію не сплачувалися. На цілком законних підставах було ухвалено рішення про відключення будинку від електропостачання. На місці електромонтерові сусіди показали жінку, яка наглядала за будинком. Вона відкрила йому двері, про що згодом давала пояснення правоохоронцям. Працівник Радивилівського РЕМ зайшов у коридор і відключив прилад обліку. Тобто ніякого незаконного проникнення в будинок не було.

Згодом відключення від електропостачання було проведено і на опорі, але вже у присутності дільничного інспектора. За цей час п. Пакуш так і не надав до Радивилівського РЕМ документів, які б підтверджували його право власності на будинок. Якби він це зробив, то «Рівнеобленерго» видало б йому технічні умови для приєднання і в подальшому уклало б з ним договір на електропостачання.

Ольга Олійник, речниця поліції Рівненщини:

— Радивилівський районний відділок поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 364 ККУ. Зараз триває досудове розслідування. Його результати будуть відомі згодом.