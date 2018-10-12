Виставка робіт радивилівських художників

Сьогодні відвідувачі мали добру нагоду в Радивилівському історичному музеї ознайомитися з творчістю учнів, вчителів та випускників художнього відділу Радивилівської школи мистецтв.

Цей відділ особливий, адже саме образотворче мистецтво здатне через конкретні образи торкнутися найпотаємніших та найчутливіших глибин людської душі. Недарма кажуть, що в кожній картині уважний споглядач читає не лише задум автора, а й частково прив’язує її зміст до власних переживань. Саме цьому мистецтву і навчають своїх виконавців викладачі художнього відділу школи мистецтв, який відкрився в ще 1983 року, коли школа отримала приміщення колишньої міської школи №2. Тобто святкуємо 35-літній ювілей відділу. У своєму вступному слові я спинилася на фактах з його історії.

Під час навчання юні художники вивчають усі предмети образотворчого мистецтва, беруть участь у виставках і конкурсах, а згодом продовжують навчання в спеціалізованих художніх навчальних закладах.

Будучи завучем школи, неабияких зусиль для створення відділу доклав викладач по класу баяна та мистецтвознавець Володимир Петрович Боярчук. Завжди енергійний, творчий, позитивний та відкритий для колег і учнів, він став променем натхнення для всіх.

Першим викладачем та завідувачем художнього відділу була Галина Іванівна Суббот. Завдяки вмінню передавати знання своїм учням вона виховувала не одне покоління шанувальників мистецтва, серед її учнів були Петровська (Волянюк) Оксана, Василь Соколюк, Круглик (Боярчук) Ольга, Муллалієва (Олійник) Оксана, Чубаєвський Ігор, які по закінченню школи мистецтв продовжили свій творчий шлях у вищих мистецьких навчальних закладах та стали відомими за межами району і області. Ще серед відомих Воронко Олег (працював в Англії, займається дизайном і анімацією), Воронко Ростислав (у Німеччині працює як художник і реставратор храмів).

Доля, звичайно, у всіх склалася по-різному, але навчання на художньому відділу внесло свої корективи. Тому що ніщо так тонко та влучно не може передати краси й енергетику одного моменту, увічнивши його, як мистецтво пензля. І не важливо, чи це рука досвідченого художника, чи учня-початківця. Головне – відчувати серцем.

У 1987 році відділ очолила Діана Григорівна Клочко, нині відомий український мистецтвознавець, яка теж стала прикладом для випускників, що пішли мистецькими шляхами по закінченню навчання.

Від заснування школи і до 1991 року педагогічний склад на художньому відділі постійно змінювався. За час його існування свій внесок у розвиток та популяризацію образотворчого мистецтва зробили Валерій Миколайович Кривін, Зоряна Євгенівна Блищак (Ваврищук), Оксана Володимирівна Муллалієва (Олійник), Віктор Іванович Мельничук. Учні вдячні за уроки художньої майстерності Ользі Володимирівні Круглик і Ларисі Петрівні Мороз.

Заняття образотворчим мистецтвом допомагають дитині увійти у світ творчості і краси, долучитися до скарбів художньої культури, плідно сприяють розвитку її емоційно-чуттєвої сфери, поглиблюють знання.

Нині на художньому відділі – Ігор Іванович Чубаєвський. Він працює в школі мистецтв та викладає мистецькі дисципліни вже понад 25 років, чимало його вихованців теж присвятили своє життя мистецтву. Це і Ярмусь Оксана, Козлов Роман, Качурець (Повх) Ірина, Краснопольський Віталій, Мацюк Ангеліна. До речі, Оксана Миколаївна Бельмас та Агата Борисівна Капуста повернулися в школу мистецтв уже викладачами.

На відкритті виставки робіт викладачів, учнів та випускників художнього відділу виступили заступник міського голови О.Пастух, викладач А.Капуста. Були й концертні номери: пісню «Човен» виконала Бабак Уляна, супровід – Мартинюк Олександр (учні школи мистецтв), пісню про Україну заспівала викладач по класу бандури Юлія Володимирівна Райтер.

Художня виставка діє до 31 жовтня, її можуть переглянути всі бажаючі.

Олеся ШИКАЛО,

директор Радивилівського історичного музею.

Фоторепортаж Володимира ЯЩУКА можна переглянути за посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/518846/15253646/