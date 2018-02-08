Виставка робіт художниці Ірини Локшук

Сьогодні в Радивилівському історичному музеї відбулося відкриття виставки робіт рівненської художниці і майстра прикладного мистецтва, викладача Рівненського державного гуманітарного університету Ірини Локшук та її студентів, організованої університетом та музеєм Радивилова.

Про біографію і творчість майстрині розповіла директор музею Олеся Шикало. Відвідувачі виставки знайомилися з творчістю майстрині та її послідовників (акварельний живопис, гобелен, батик). Виставка діє, з роботами можуть познайомитися зацікавлені радивилівці.