Волинське містечко на початку ХХ століття

Gazeta.ua запропонувала переглянути фото волинського містечка Радзивилова – тепер Радивилів. У 1940 – 1993-х називалось Червоноармійськ. На листівках – містечко початку ХХ ст.: Липова вулиця, місцевий костел і будинок офіцерського зібрання.

Досить цікавим є приміщення офіцерського зібрання. У ньому діяли бібліотека, їдальня, фехтувальний і гімнастичний зали, стрільбище. Проводили танцювальні та музичні вечори, домашні спектаклі, лекції та збори. В офіцерських зібраннях були заборонені маскаради та азартні ігри. Виняток – карткові ігри не на гроші.

У своєму щоденнику військовий Микола Врангель написав: “Спостерігав веселу побутову сцену. Брудними вулицями, пірнаючи у вибоїни, рухалася таратайка. У дишло для пари була запряжена одна волохата щуроподібна коняка. На таратайці сидів хлопчина з балалайкою. За візником стояв оббитий потертий червоний безногий диван, на якому лежала, прив’язана до нього, свиня, яка вищала гучним голосом. Ззаду тарадайки йшла прив’язана до неї корова”.

Про післявоєнний Радзивилів 1920-го залишив спогади Ісаак Бебель: “Рухаюся один до Радзивилова. Тяжка дорога. Нікого дорогою, боюся на кожному кроці зустріти поляків. Минуло благополучно, у районі Радзивилова ніяких частин, у містечку – смутно, мене посилають на станцію, все спустошене і зовсім звикле до змін населення”.