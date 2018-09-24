Вулицю Лев’ятинську заасфальтують

Досить часто предметом критики в Радивилові був стан міської вулиці Лев’ятинської, яка від вул. Почаївської біля каплиці відгалужується в сторону приміського села Лев’ятин.

Побільшало критики після того, як торік Бугаївська сільська рада заасфальтувала дорогу від вулиці П.Стрижака в Опарипсах до Лев’ятина і через село до його закінчення, тобто до містка на річці Слонівці. Пояснення, що міськрада не може взятися за ремонт Лев’ятинської, бо ця дорога перебуває у віданні Укравтодору, мало кого могли задовольнити. Навіть з огляду на те, що депутати міськради не раз зверталися до Укравтодору з пропозицією передати вулицю в відання міста.

Цьогоріч Укравтодор почав передачу доріг місцевого значення – громадам. Відтак і в Радивилів прийшли зміни: нині тривають роботи з підготовки вулиці Лев’ятинської до асфальтування. Відсипають щебінь, вирівнюють його. Так що невдовзі, незважаючи на несприятливу погоду, до недавно заасфальтованих у місті вулиць Максима Залізняка і Набережної додасться Лев’ятинська.