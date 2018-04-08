Христос воскрес! Воістину воскрес!

Великдень, або Пасха, — найбільше християнське свято. І пов’язане з Воскресінням Ісуса Христа. На території сьогоднішньої України Воскресіння Христове як перехід від смерті до життя, звільнення людей від тягаря гріхів, як вихід, перехід людини з рабства гріха, зла до свободи любові і добра почали відзначати ще наприкінці першого тисячоліття – із запровадженням християнства.

За біблійним сюжетом, Iсус Христос воскрес рано-вранці, i це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом: то ангел небесний відвалив камінь від дверей Гробу Господнього. На світанку жінки-мироносиці Марiя Магдалина, Марiя, мати Якова та Соломонія прийшли до гробу з ароматами, щоб обмастити тіло Iсуса, але побачили відвалений камінь i порожній гроб, i тоді схвильованим жінкам з’явився ангел i сповістив про Воскресіння Господнє.

Сьогодні на святкові богослужіння в храми Радивилівського району, як і щороку, зібралося багато віруючих. У Радивилові Воскресіння святкують православні УПЦ КП і УПЦ, парафіяни церкви УГКЦ, віруючі протестантських християнських громад.

Фоторепортаж з однієї з міських парафій – церкви Вознесення Господнього можна переглянути за посиланням: http://photo.i.ua/user/5086/511328/?p=0&r=5228855