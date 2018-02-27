Хто краще читає твори Тараса Шевченка?

У Радивилівському районі в ці дня, напередодні 2004-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, проходять Шевченківські читання, під час яких звучить висока поезія Кобзаря, визначаються кращі читці-декламатори його віршів.

У Радивилівській ОТГ сценічною майстерністю відзначилися Н.Войтович, К.Левценюк, В.Гурнік,В.Нідзельська, В.Когут, Ю. Батієвська, А.Гетьман, В.Довбиш, М.Бельмас, А.Маркович, Б.Солонинко, К.Козлова, М.Пицура, М.Поліщук, С.Сербенюк, А.Бобрусь, Д.Гладун, І.Гринюк, Є.Козіброда, В.Горопаха, І.Шикало, З.Ямнюк, В.Ясковець, І.Миколайчук, Х.Філіпчук. Виступи читців оцінювало журі, у складі якого були заслужений працівник культури України А.Комар, заступник міського голови ОТГ О.Пастух, начальник відділу міськради І.Ковалевська, її заступник І.Киричук, директор будинку культури С.Пізюр, художній керівник будинку культури Л.Федорчук.

А в Козинській ОТГ призові місця зайняли: І категорія (9-13 років): ІІІ місце – Ангеліна Петрів, учениця Іващуківської філії ЗОШ І-ІІ ст.; ІІ місце – дует учнів Ново-Пляшевської ЗОШ І-ІІ ст у складі: Галанзовська Ганна та Кухарук Володимир; І місце – Назарук Назар, учень Рудня-Почаївського НВК; ІІ категорія (14-17 років): ІІ місце – Савчук Юлія, учениця Козинського НВК; І місце – Дженджелюк Надія, учениця Рудня-Почаївського НВК.

Серед закладів культури: І категорія (9-13 років): ІІІ місце – Анастасія Іванюк, Ново-Пляшевський СБК; ІІІ місце – Олександра Сова, клуб села Іващуки; ІІ місце – Дарія Пукас, клуб села Березини; І місце – Ярина Басараб, клуб села Іванівка; ІІ категорія: ІІ місце – Владислав Шевчук, клуб села Козин; І місце – Ольга Мацюк, СБК Пустоіванне.

По Крупецькій ОТГ підсумки конкурсу поки що на сайті громади не висвітлені.