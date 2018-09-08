Як формувати ОТГ довкола райцентру

Досвід з цього питання з’їхалися вивчати у Радивилівську міську раду делегації міських та сільських голів, секретарів рад, депутатів Костопільського і Березнівського районів Рівненщини. У залі засідань проходив семінар, який, за ініціативи Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування, ставив за мету допомогти з’ясувати переваги життя у об’єднаній громаді тим, хто досі зважує всі «за» і «проти»…

Після офіційного відкриття заходу про децентралізацію, як вона є, та з супутніми проблемами, на вирішення яких знадобилися чи не найбільші управлінські ресурси, гостям розповів голова Радивилівської ОТГ Микола Карапетян. Перш ніж стати одним цілим із п’ятьма сільрадами, у міській раді скрупульозно розглядались перспективи, які є на тій чи іншій території, не один день було витрачено і на вивчення їх фінансового потенціалу. Адже далі треба було підтверджувати перед людьми власну менеджерську спроможність. А це означає обіцянки доводити виконаними справами. Вже за ці два роки, очолюючи більш як шістнадцятитисячну об’єднану громаду, хоча й вдалося немало, але й було не без труднощів, був відвертим з присутніми Микола Аракелович.

На запитання із аудиторії «З чого почали роботу одразу після об’єднання?» радивилівський міський голова ні секунди не вагався з відповіддю: звісно, з села. Адже саме жителі сільської місцевості чи не найбільше надії покладали на адміністративно-територіальну реформу, очікуючи хоча б мінімального поліпшення реального стану справ. Тож нині чимало сільських вулиць у Радивилівській ОТГ вже освітлюються, у закладах освіти взялись за активне оновлення матеріально-технічної бази, організовуються такі необхідні ремонтні роботи із заміни зношених вікон-дверей на енергоощадні, у школах-дитсадках споруджуються котельні на тверде паливо. У місті теж не без позитивних змін: добудований з реконструкцією сучасний дитсадок, надано допомогу в облаштуванні гемодіалізного центру при районній лікарні, придбано новеньку автовишку для потреб місцевого благоустрою. І цей перелік – далеко не повний.

Чималу увагу під час обговорення було зосереджено не тільки питанням передачі новоствореним громадам більших повноважень, а й на потенційних джерелах наповнення місцевого бюджету. А от вирішальну роль у вирішенні бюджетної спроможності об’єднаної громади відіграє саме зацікавленість органів місцевого самоврядування у збільшенні цих самих надходжень у міську казну, наголосив М.Карапетян. Роботу з організацією податків і зборів ефективною можна вважати тоді, коли на території громади по максимуму вдасться вивести «з тіні» нелегальний бізнес, а працедавців змусити офіційно реєструвати найманий персонал. Важливим є і питання адміністрування своїх податків – це основа з основ життя і успішної роботи органів місцевого самоврядування. На місцях поки що в очікуванні необхідних змін у законодавстві.

Після більш як двохгодинного діалогу учасники навчального з’їзду ознайомилися з роботою об’єктів соціальної структури, які функціонують у громаді. Відвідали, зокрема, Радивилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Усмішка» комбінованого типу, міський НВК «Школа №2 – ліцей», територіальний центр соціального обслуговування, Немирівську ЗОШ І-ІІІ ступенів після проведення там повної реконструкції покрівлі та санвузлів, а також Башарівську і Підзамчівську школи.

– Рівненський центр розвитку місцевого самоврядування регулярно влаштовує такі візити з обміну досвідом, – зауважив радник з питань децентралізації Рівненського wентру розвитку місцевого самоврядування Михайло Шелеп. – Адже в Радивилів сьогодні приїхали представники тих міських і сільських рад, які, так би мовити, допоки перебувають на роздоріжжі… Щоб подивитися, як живе районний центр Радивилів у статусі центру ОТГ. Чи виграв він, чи програв. Костопільчани та березнівчани накопичують аргументи, щоб наблизитися до такого відповідального кроку, як об’єднання громад. Сподіваюся, що досвід радивилівців допоможе їм з висновками.

(З сайту Радивилівської ОТГ).