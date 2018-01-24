З нагоди дня народження відомого поета-земляка

З нагоди 69-ї річниці від дня народження відомого українського поета-земляка Григорія Чубая (23 січня 1949, с. Березини, Радивилівський район – 16 травня 1982, Львів) у публічно-шкільній бібліотеці села Березини проведено літературну годину “Лиш 33 судилося йому”.

На заході лунали численні поезії поета. Зокрема – “Слово”, “Мовчання”, “Байдужому”, “Голубінь”, “Плач Єремії”, “Роздуми”, “Я часто думаю про зорі”, “Чому так посміхнулась ти”, “Шляхи до пізнання себе важкої”, “Моя мрія”, “Цей флот пливе на інші береги” та уривок з поеми “Вертеп”.

Присутні переглянули музейну експозицію “З весни у вічнічть”, яка було створена в 2012 році. Лунали колядки у виконанні сельчан. Вірші, написані талановититм поетом Грицьком Чубаєм, ще довго будуть відлунювати у серцях земляків, адже це частина його душі, частина його особистого переживання, частина його самого, частина життя його краян. Захід організувала та провела бібліотекар публічно-шкільної бібліотеки села Березини Козинської ОТГ Л.Карлюк. Про це поінформував сайт Козинської ОТГ.