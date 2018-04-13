За грабіж – п’ять років в’язниці радивилівцеві

Млинівський районний суд підтримав позицію публічного обвинувача та, розглянувши обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Радивилівського району, визнав його винним у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), вчинений повторно (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України).

Встановлено, що чоловік після неодноразового притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, в тому числі корисливих, висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, натомість після звільнення з місць несвободи знову вчинив кримінальне правопорушення.

Так, наприкінці грудня 2017 року у вечірню пору доби зловмисник посеред вулиці пограбував незнайому жінку, відібравши у неї сумку разом із грошима та цінними речами: мобільним телефоном, гаманцем, документами.

Згодом награбоване майно правоохоронці відшукали і повернули власниці.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд з урахуванням позиції прокуратури, призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.