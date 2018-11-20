За звання зразкових творчих колективів

20 листопада в Радивилові, на сцені будинку культури, проходили атестацію творчі колективи цього закладу міськради.

Свій рівень підготовки демонстрували народні аматорські театри (Григорій Комар, Степан Пізюр), зразкові ансамблі: вокальний “Барвінок” (Марія Петровська); сучасного танцю “Калейдоскоп” і народний аматорський ансамбль сучасного танцю “Нюанс” (Яна Гуска). На присвоєння звання “зразковий” претендували хореографічний колектив “Соул-арт” (Кароліна Паскаль) міського будинку культури і театр танцю “Радик” (Наталія Бортник) громадського об’єднання.

До складу атестаційного журі входили директор обласного центру народної творчості Володимир Самчук, заступник директора Феодосій Васечко, старший викладач кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету, провідний методист обласного центру народної творчості Алла Самохвалова і провідний методист цього центру Леонід Дубчак.

Журі визнало високим рівень підготовки всіх колективів і дало згоду на підтвердження або присвоєння звання зразкових.