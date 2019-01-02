Заболотцівська сільська рада оголошує

Заболотцівська сільська рада (Бродівський район) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

державний реєстратор відділу «Центру надання адміністративних послуг Заболотцівської сільської ради» – 1 штатна одиниця; адміністратор відділу «Центру надання адміністративних послуг Заболотцівської сільської ради» – 1 штатна одиниця; спеціаліст Фінансового відділу – 1 штатна одиниця; спеціаліст відділу освіти та гуманітарної політики Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області – 1 штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидата: громадянин України; вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування (державній службі) не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій; має досвід ведення ділової документації та досвід надання консультацій клієнтам; вільне володіння ПК, вміння користуватися оргтехнікою, Microsoft Office (Word, Excel).

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

заява про участь у конкурсі;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

дві фотокартки розміром 4×6;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присвоєння наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

копія трудової книжки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Додаткову інформацію, щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, тощо надає Заболотцівська сільська рада з 09.00 до 17.00 год.

Дата початку приймання документів: 03.01.2019 року.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 80603 Львівська обл., Бродівський р-н, с. Заболотці, вул. Шевченка, буд. 12.

Телефони для довідок (03266) 36-134; +380502367444.