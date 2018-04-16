Заборгував аліменти – на суспільно корисні роботи

Робоча група Радивилівського районного відділу державної виконавчої служби з ліквідації заборгованості з виплати аліментів виїздила по місцю проживання боржника, мешканця Радивилівського району. Чоловік станом на березень цього року заборгував майже 22 тисячі гривень аліментів.

За словами начальника Радивилівського районного відділу ДВС Світлани Гвоздецької, під час виїзду державні виконавці встановили, що боржник не працює, проживає в будинку, який йому не належить. Крім того, немає майна, на яке може бути звернено стягнення. Відтак робоча група склала щодо неплатника аліментів протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1831 КУпАП та ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження». Найближчим часом його розглянуть у суді.

– Якщо хтось прикривається тим, що не може платити аліменти через відсутність роботи, то саме для таких боржників у законі й передбачено новий вид впливу – суспільно корисні роботи, – наголосив Микола Станіщук, начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, інформує сайт

https://rivnepost.rv.ua/news/borzhnikiv-zmusyat-pratsyuvati