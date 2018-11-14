Загибель школяра в селі Малі Гайки

На 9-річного хлопчика у селі Малі Гайки Радивилівського району обвалилась цегляна стіна. Школяр загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Газета «Рівне вечірнє» з посиланням на радивилівське видання повідомляє, що слідчі встановили: за місцем проживання загиблого якраз проводилися ремонтні роботи зі зміцнення фундаменту підсобного приміщення. На подвір’ї, поблизу аварійного хліва, безпечно гралися діти. Під час розваг 9-річний Веніамін, учень 4 класу Дружбівської школи, стрибнув у рів, який був викопаний навколо фундаменту, після чого на нього різко обвалилась нестійка цегляна стіна. Коли дитина зникла під завалами цегли, на порятунок першими збіглися батьки та сусіди. Власними силами намагалися визволити хлопчика з-під будівельного матеріалу. Та, на жаль, попри вжиті заходи, лікарям швидкої медичної допомоги, які прибули на виклик, врятувати життя дитини не вдалося. Найстарший син сім’ї Ступаків помер на місці події.

– За фактом загибелі дитини у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, – повідомив начальник Радивилівського відділення поліції Володимир Коркош. – Відповідно до проведеної судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок механічної асфіксії, від стиснення грудей і живота.

У останню дорогу Веніаміна проводжали мало не всім селом, попрощатися із другом та вихованцем прийшли учні та педагоги школи, у якій він навчався. Вчителі кажуть, хлопчик вирізнявся з-поміж ровесників особливою добротою і чуйністю, простотою, силою духу та наполегливістю. Попри свої дитячі роки, він був мудрим та розважливим, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч.