Загинув композитор і співак Володимир Гамера

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 18 квітня, близько 15-ї години поблизу Квасилова. За повідомленням поліції, 64-річний житель села Нова Пляшева Радивилівського району, керуючи автомобілем «Chevrolet Aveo», рухаючись у напрямку Львова на автодорозі Київ – Чоп поблизу АЗС виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Renault Magnum» під керуванням 46-річного лучанина.

Унаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Як стало відомо, загиблим виявився композитор та співак Володимир Олександрович Гамера. Він народився 10 квітня 1954 року в селі Жовтневе (нині Нова Пляшева) Радивилівського району. Заслужений діяч естардного мистецтва України. Працював агрономом у своєму селі. Пісні Гамери в 1990-і – 2000-і роки виконували Микола Свидюк, Іннеса Братущик і Орест Хома та інші співаки. В його доробку є і пісня, присвячена Радивилову

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

http://charivne.info/rivne-news/33116-u-dtp-poblyzu-kvasylova-zahynuv-kompozytor-ta-spivak-volodymyr-hamera