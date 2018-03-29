Загинув при пожежі в селі Батькові

У Радивилівському районі рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку, де виявлено тіло власника.

29 березня о 02:19 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу, за адресою: с. Батьків, вул. Почаївська, 25, Радивилівського району. На місце виклику негайно направлено два чергових віділення рятувальників 7-ї державної пожежно-рятувальної частини та державна пожежна дружина Радивилівського КХП.

Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС встановили, що пожежа виникла в одній з кімнат розміром 3,5х5 м житлового будинку розміром 7х10м (стіни шлакові, перекриття дерев’яне, критий жерстю та шифером по дерев’яній обрешітці).

У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На ліквідацію пожежі вогнеборці подали один водяний ствол. Місцевим населенням до приїзду рятувальників на свіже повітря було винесено власника господарства, 1969 року народження, без ознак життя, та передано працівникам медичної допомоги. Вже о 02:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 05:35 повністю ліквідувати.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, перекриття на площі 5м2. Закопчено стіни, стелю в кімнатах, пошкоджено перекриття та покриття на загальній площі 15м2.

До ліквідації пожежі залучалося два автомобілі спецтехніки ДСНС та 8 чоловік особового складу рятувальників.

Наразі всі причини виникнення пожежі та трагічної загибелі встановлюють фахівці.

http://rivne1.tv/Info/?id=89391