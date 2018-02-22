Загинув при пожежі в селі Козин

Вчора близько першої години дня пожежа спалахнула у селі Козин, що в Радивилівському районі. Коли туди приїхали рятувальники, горіла літня кухня, розміром 10х6 метрів. Рятувальники зайшли всередину в протигазах, бо було сильне задимлення, і знайшли мертвим 63-річного чоловіка. Пожежу загасили о 16:05.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено покриття господарської будівлі на площі 40 м кв., і перекриття на площі 50 м кв. Причина пожежі та завдані нею збитки ще встановлюються. https://rivnepost.rv.ua/news/vryatuvati-ne-zmohli21-02