Загинув при пожежі в селі Козин

АВТОР · Лютий 22, 2018Переглядів 9

Вчора близько першої години дня пожежа спалахнула у селі Козин, що в Радивилівському районі. Коли туди приїхали рятувальники, горіла літня кухня,  розміром 10х6 метрів. Рятувальники зайшли всередину в протигазах, бо було сильне задимлення, і знайшли мертвим 63-річного чоловіка. Пожежу загасили о 16:05.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено покриття господарської будівлі на площі 40 м кв., і перекриття на площі 50 м кв. Причина пожежі та завдані нею збитки ще встановлюються.  https://rivnepost.rv.ua/news/vryatuvati-ne-zmohli21-02

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Тарас Грушівський

Тарас Грушівський

кореспондент

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