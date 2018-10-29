Загинув велосипедист у селі Ситному

Близько восьмої години вечора на автодорозі Київ – Чоп у селі Ситному Радивилівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 43-річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що 57-річний житель Волині, керуючи вантажівкою «ТАТА», рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався проїжджою частиною дороги. Від отриманих травм водій велосипеда загинув на місці.

За результатами освідування, водій вантажівки був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху 26 жовтня, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.

Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.