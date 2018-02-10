Запроваджено карантин у Радивилівському районі

У зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та поширенням гострих респіраторних інфекцій на два тижні введено карантин у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівського району. Разом з тим у Радивилівській об’єднаній територіальній громаді рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навчання призупинили поки що на тиждень.

На Рівненщині також було призупинено навчання у Рівному, Дубні та Рівненському районі, з 12 лютого почнеться карантин у Здолбунівському районі.