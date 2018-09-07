Застереження: африканська чума свиней

В Україні склалась неблагополучна епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней ( АЧС ). З 1 січня 2018 року було зареєстровано 60 випадків АЧС серед домашніх тварин (10,6 тис. – уражене поголів’я). За цей же період було зареєстровано 35 випадків в дикій фауні із загальною кількістю ураженого поголів’я – 338.

З початку 2018 року в Рівненській області всього зареєстровано 11 спалахів з них 7 в дикій фауні, 2 випадки в господарствах приватного сектору та 2 випадки в сільгосппідприємствах.

З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в районі та недопущення занесення африканської чуми свиней на територію Радивилівського району.

Ще раз нагадую !!! Африканська чума свиней це надзвичайно заразна вірусна хвороба свиней усіх вікових груп, що характеризується здебільшого гострим перебігом та проявляється лихоманкою, значними крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, враженням внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до значних економічних збитків.

Люди на африканську чуму свиней не хворіють. На АЧС хворіють лише домашні та дикі свині , незалежно від породи , віку та статі.

Методів успішного лікування АЧС не існує. На даний час ефективної вакцинації не існує. Лікування заборонено законодавством України. Хворих тварин забивають безкровним методом, а трупи спалюють.

Щоб запобігти занесенню збудника АЧС в господарство нагадую про необхідність безумовного дотримання наступних правил утримання свиней:

– Утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигул та контакти з іншими тваринами.

– Регулярно здійснювати обробку тварин проти комах і кліщів;

– Обслуговувати тварин лише у змінному спецодязі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар.

– При вході в приміщення де утримуються свині обладнати дезкилимки , які підтримуються в робочому стані ( «Білизна», розчин хлорного вапна).

– Не дозволяти відвідування господарства та тваринницьких приміщень стороннім особам.

– Не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних ветеринарних документів.

– Не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин.

– Утриматися від утримання свиней в приватному господарстві, якщо господар мисливець, або з якихось причин має постійний контакт з дикою фауною.

– Не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти забою без проварювання.

– Ретельно і комплексно боротися з гризунами.

– Проводити ідентифікацію і реєстрацію тварин у державних установах ветеринарної медицини;

– Надавати свиней для щеплення ветеринарною службою проти класичної чуми свиней (проводиться безкоштовно);

Пам’ятайте ! При підозрі на АЧС сповістіть фахівця, краще перестрахуватись, аніж наразити на небезпеку всіх сусідів.

Радивилівське районе управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненстькій області. тел. 4-35-91

Радивилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини тел. 4-36-56

Довідково. Відповідно до інформації Європейської системи нотифікації про хвороби тварин (ADNS) найбільше випадків серед домашніх тварин впродовж року фіксується у Румунії та Польщі.

Так, наприклад, у Польщі з 1 січня по 31 липня 2018 року було виявлено 78 випадки АЧС серед домашніх свиней із загальною кількістю ураженого поголів’я понад 20 тис. , у дикій фауні в Польщі було зафіксовано 1 712 випадків із понад 3 тис. ураженого поголів’я.

Ще одним наочним прикладом негативної динаміки поширення АЧС в Європі за останній час є Румунія. Там з 1 січня по 31 липня було зафіксовано 544 випадки цього захворювання серед домашніх тварин (понад 70,8 тис. – уражене поголів’я). У Росії з 1 січня по 31 липня 2018 року було 38 випадків АЧС серед домашніх тварин (майже 172 тис – уражене поголів’я).

У дикій фауні теж спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків: за рік зареєстровано 3 633 випадки. Загалом з початку року по кінець липня в Європі було зареєстровано 4 406 випадків АЧС серед домашніх та диких свиней. Більше того, з початку серпня було зареєстрований перший спалах АЧС і в Китайській Народній Республіці.

Оксана ЛУКАШИК,

начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Радивилівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

(“Прапор перемоги” за 7.09.2018).