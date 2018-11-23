Зберегти чисті духовні народні джерела

Сьогодні народне мистецтво, художня творчість широко відчиняють свої двері, запрошуючи долучитися до народних джерел, поринути у світ прекрасного, познайомитися з майстрами народної творчості.

Отож 23 листопада в Радивилівському міському будинку культури пройшла зустріч школярів Радивилівської ОТГ з митцями – за програмою Українського культурного фонду. Митців зустріли піснями і хлібом.

У святі взяли участь майстер з виготовлення керамічних виробів Ольга Круглик, майстер техніки сухого валяння вовни Валентина Ківельова, умілець виготовлення прикрас Ганна Соболевська, спеціаліст з виготовлення ляльок-мотанок Олена Мельничук, приїжджі майстри Леся Демчук (виготовлення простих і складних мережок), Ніна Безпята (повстяні вироби), Віра Олеж (хусткування), Надія Гнат (етнокоралі), Віктор Андрощук (гончарство).

Гості і радивилівські майстри спілкувалися з учнями, проводили майстер-класи. Відбулася презентація «Традиції народного мистецтва Рівненщини у творах молодих митців», яку провела старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, художник Ірина Локшук. Діяла виставка картин і робіт. Відбувся танцювальний флеш-моб за участі хореографічних колективів «Калейдоскоп» і «Соуларт». Завершилася акція «круглим столом» «Знай наших!».

Фото Володимира Ящука. ФОТОРЕПОРТАЖ – за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/5086/520700/15298253/