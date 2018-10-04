Збував наркотики на Радивилівщині

8 років у колонії проведе житель Бродів, який збував охочим наркотики на Радивилівщині.

Погодившись із позицією Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області, суд визнав достатніми зібрані правоохоронними органами докази для винесення обвинувального вироку стосовно 33-річного жителя м. Броди, який вчинив тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Процесуальне керівництво та підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) здійснювалось Дубенською місцевою прокуратурою.

У суді доведено, що чоловік у 2017 році на території Радивилівського району незаконно придбавав, зберігав та збував охочим канабіс.

Згідно із вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 28вересня 2018 року, з урахуванням позиції прокуратури, обвинуваченого визнано винним у вчиненні тяжких злочинів та йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Вирок суду законної сили ще не набрав, повідомляє керівник Дубенської місцевої прокуратури Василь Мартинюк.