Зібрання творів радивилівця Євгена Гудими

Вийшов у світ перший том двотомного зібрання творів радивилівського поета, педагога і громадського діяча Євгена ГУДИМИ “Довга дорога до себе” (220 сторінок). Тираж – 1000 примірників. В одному з видавництв друкується і другий том.

Передмову до зібрання творів написав член Національної спілки письменників, народний депутат України І, ІІ і ІІІ скликань Верховної Ради Дмитро Чобіт, який знайомий з Євгеном Петровичем з 1974 року, адже кілька років тоді попрацював на педагогічній ниві Червоноармійського (Радивилівського) району.