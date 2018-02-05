Знеструмлення мало місце і на Радивилівщині

У ніч на 4 лютого і пізніше через ускладнення погодних умов – сніг і налипання мокрого снігу були знеструмлені майже 400 населених пунктів у 7 областях, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. На кілька годин, і то подекуди неодноразово, зникало світло і в Радивилові та Радивилівському районі.

Зокрема, в Львівській області було знеструмлені 220 населених пунктів; Тернопільській – 43; Рівненській – 22. До відновлення електропостачання населених пунктів були залучені бригади обленерго.

Внаслідок складних погодних умов на дорогах утворилися снігові перемети, рух автомобілів на дорогах місцевого значення нашого регіону подекуди був ускладнений. Наприклад, сайт lviv.depo.ua повідомив, що 4 лютого рятувальники Рівненщини неодноразово надавали допомогу по буксируванню автомобілів із снігових заметів, зокрема, о 14:09 між селами Кам’яна Верба та Нова Пляшева Радивилівського району надали допомогу по буксируванню зі снігового замету вантажного автомобіля.