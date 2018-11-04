Знищили боєприпаси в Радивилівському районі

Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення області третього листопада знищила три ручні гранати часів Другої світової війни калібром 33 мм, які було виявлено неподалік автодороги «Київ – Чоп» у с. Пустоіванне Радивилівського району. Цього ж дня піротехніки ГУ ДСНС знищили мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни, яку було виявлено під час земельних робіт на присадибній ділянці у с. Бугаївка Радивилівського району.

Олександра Юркова. (Газета «Голос України», 4.11.2018).