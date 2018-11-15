Зорієнтували старшокласників у виборі професій

Під словосполученням «ярмарок професій» уже давно розуміють регулярні профорієнтаційні заходи для старшокласників.

15 листопада в Радивилівському міському будинку культури відбулася чергова організована районним центром зайнятості (директор Ярослав Довгаль) профорієнтаційна зустріч старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів Радивилова і Радивилівського району, учнів Радивилівського професійного ліцею з представниками вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів різного рівня акредитації нашого регіону.

Учасників «ярмарку професій» привітали піснею учасники місцевого вокального ансамблю під керуванням Ірини Тайструк.

У глядацькій залі керівники кафедр, викладачі і представники університетів, коледжів та інших навчальних закладів Рівненської, Львівської, Тернопільської та Волинської областей розповідали про умови навчання і організації дозвілля, про перспективи подальшого працевлаштування, демонстрували привезені відеоролики, запрошували на «дні відкритих дверей» для кращого ознайомлення з їхніми закладами. Серед виступаючих був і заступник директора Радивилівського професійного ліцею Вадим Салійчук, який, надавши ознайомчу інформацію про начальний заклад, запросив старшокласників після офіційної частини побувати в ліцеї (підвезення автобусом), на власні очі побачити, які там створені умови для здобуття спеціальностей, для повноцінного відпочинку і занять у гуртках.

У фойє на другому поверсі навчальні заклади виставили свої інформаційні стенди, пропонували наповнені потрібною інформацією буклети, плакати, брошури, тут же можна було поспілкуватися з представниками цих закладів, отримати відповіді на запитання. А студенти Кременецького медичного училища імені Арсена Річинського демонстрували навички надання першої медичної допомоги.

Такі «ярмарки професій» допомагають старшокласникам остаточно визначитися з вибором подальшого місця навчання.

Фоторепортаж Володимира ЯЩУКА

можна подивитися тут: http://photo.i.ua/user/5086/520312/