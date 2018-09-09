Зустріч радивилівців із письменниками Кременця

Сьогодні в Радивилівській міській бібліотеці відбулася зустріч читачів із письменниками з Кременця. Виступали:

Юрій Камаєв (збірка оповідань «Мед з дікалоном» /2009/, разом з письменником Владиславом Івченком став лауреатом премії «Коронація слова – 2011» за роман «Стовп самодержавства, або 12 справ Івана Підіпригори»),

Сергій Синюк (романи “Обруч” /2018/, «Дорога до джерела», «Кладка над прірвою», повісті «Медовий місяць Лариси К.», «Підміна», «Формула для фюрера», «Точки дотику» та інші книги),

Віктор Янкевич (детектив «Тенета»).

Фото зі сторінки бібліотеки у соцмережі.