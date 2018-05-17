Звітний концерт Радивилівської школи-ліцею

Звітний концерт Радивилівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака, організований у міському будинку культури сьогодні, 17 травня, в день християнського свята Вознесіння Господнього, називався «Мрії збуваються». Глядацький зал, як і під час недавнього звіту міської школи-гімназії, був заповнений ущерть, адже на виступи своїх дітей прийшли подивитися їхні батьки та родичі. Виступали й педагоги, батьки та бабусі.

Фоторепортаж представляє окремі фрагменти цього концерту. Знімки дивитися тут:

http://photo.i.ua/user/5086/512926/