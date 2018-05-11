Звітний концерт школи-гімназії Радивилова

Сьогодні, 11 травня, в Радивилівському міському бідинку культури відбувся звітний концерт Радивилівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа №1 – гімназія». Про успіхи учнів і педагогів у навчально-виховному процесі розповіла директор навчального закладу А.Фаєвська.

У великій концертній програмі для вщерть заповненого глядацького залу, в якому були в основному батьки та родичі школярів і гімназистів, а також друзі вчителів, виступили учні 1 – 11 класів і їхні наставники.

Цей фоторепортаж представляє окремі фрагменти звіту:

http://photo.i.ua/user/353652/512658/?p=0&r=4592881